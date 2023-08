Tentoonstelling Gallo-Romeins Museum in Tongeren ontkracht opvatting over beelden uit oudheid: "Ze waren niet wit!"

Voor deze tentoonstelling werkt het Gallo-Romeins Museum samen met de Liebieghaus Skulpturensammlung in Frankfurt. Momenteel loopt de tentoonstelling nog in het Metropolitan Museum of Art in New York. Op 21 oktober komt de expo naar Tongeren.

"Het Gallo-Romeins Museum voegt zelfs nog extra elementen toe aan de tentoonstelling", aldus Christiaens. "We werken samen met musea uit Napels en Athene, waardoor we bepaalde objecten in bruikleen mogen nemen. Die zullen we toevoegen in onze eigen tentoonstelling."