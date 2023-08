Wie stak "de meest wankele pub van het Verenigd Koninkrijk" in brand?   

In Staffordshire in Engeland is afgelopen weekend "The Crooked House" afgebrand, een iconische pub in de regio. De lokale politie onderzoekt het voorval, want de brand blijkt aangestoken. Omwonenden en liefhebbers van "de meest wankele pub" van het Verenigd Koninkrijk komen met allerlei theorieën over wie dat gedaan kan hebben. Een brand met een geurtje aan.