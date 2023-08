Van metal tot folk, over Caribische en antieke muziek tot de laatste van 10 muzikale dagen in Lokeren: festivaltips voor dit weekend

Folkliefhebbers moeten dit weekend in Ham (Limburg) zijn, voor het driedaagse Folkfestival Ham. Voor bezoekers tot en met 14 jaar is de toegang gratis, als kinderen en jongeren in het gezelschap van hun ouders komen tenminste. Op vrijdag staat met Schëppe Siwen een opmerkelijke groep in Ham. Ze brengen een mix van folk, punk, ska, polka en reggae in het Luxemburgs (jawel). Het resultaat is vrij onverstaanbaar, maar wel heel aanstekelijk.