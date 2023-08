School in Bilzen slachtoffer van vandalisme

Vandalen hebben schade aangericht in drie klaslokalen van de Provinciale secundaire school in Bilzen. "Bij het binnendringen zijn ruiten gesneuveld", zegt Dirk Claes, korpschef van Politiezone Bilzen-Hoeselt-Riemst. "Verder zijn meubilair en lampen beschadigd. Volgens de eerste vaststellingen is er niets gestolen. Het gaat dus om louter vandalisme in een school die gesloten is tijdens de vakantie."