"Hét optreden van deze festivalzomer en een echte greatest hits-show": dit was Blur op de Lokerse Feesten

"Het was de eerste keer dat ik Blur live aan het werk heb gezien en het was een absurd goed concert. Als ze een "greatest hits"-album hadden, dan zou het zo klinken als hun set in Lokeren. Blur heeft "maar" drie nummers gespeeld uit hun recentste album "The Ballad of Darren". Hun setlist omvat ruim 30 jaar muziekgeschiedenis en is helemaal samengesteld op maat van een reünie. Blur brengt het allerbeste uit al hun platen, met uitzondering van het album "Think tank", toen gitarist Graham Coxon even geen deel uitmaakte van de groep."

"De mannen van Blur zelf hadden er zichtbaar veel goesting in. Je zag het enthousiasme op hun gezichten en Damon Albarn kwam al tijdens het derde nummer het podium af, om de eerste rijen van het publiek te begroeten. Blur doet het abnormaal goed: ze lossen de torenhoge verwachtingen helemaal in en ze pakken de goede sfeer in het publiek helemaal vast."