Wielrensters met een beperking missen WK in Glasgow door geannuleerde vlucht. "Verdriet en teleurstelling"

Zondagavond wilde de delegatie van wielrensters Silke Bastiaensen uit Kasterlee en Shauni Van Steen uit Brecht met een vlucht vanop de Nederlandse luchthaven Schiphol vertrekken richting het WK in Glasgow, Schotland. Pas vlak voor het vertrek van de vlucht kwam de melding dat het vliegtuig niet zou opstijgen. Dat schrijft Gazet van Antwerpen en is bevestigd aan Radio2 in Antwerpen. "Er werd ook geen specifieke reden gegeven voor de afgelasting", zegt Bastiaensen.

De groep ging dan navragen of er nog een andere vlucht mogelijk was, maar er was geen mogelijkheid meer. "Onze wedstrijden waren maandag al, dus we konden er niet meer op tijd geraken. Alle trainingen zijn voor niets geweest. Ik had er zo enorm naar uitgekeken", besluit een diep ontgoochelde Silke Bastiaensen.