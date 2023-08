Zeldzame rups van doodshoofdvlinder gespot in Denderbelle, vlinder is bekend van "The silence of the lambs"

Ruben Meert was meer dan enthousiast toen Mario en Mieke hem belden met hun vondst "Ik ben in mijn auto gesprongen om te zien wat Mieke en Mario hadden gevonden. Toen ik de rups zag, was ik zo enthousiast, dat is zo een schoon en uniek insect. De rups hier is 12 centimeter lang en weegt 15 gram, wat toch echt wel uitzonderlijk is in de insectensoort. Doodshoofdvlinders kunnen in geen enkel stadium onze winters overleven. Het is dus elk jaar weer afwachten in welke mate de soort België weet te bereiken”, zegt Ruben Meert. “Een rupsenvondst als deze blijft in elk geval apart, al was het maar omwille van de spectaculaire kleuren op het lichaam.”

De doodshoofdvlinder is ook bekend van de affiche van de film "The Silence of the lambs".