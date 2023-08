Zijn er meer wegenwerken in aanloop naar  verkiezingen? "Normaal gezien wel, maar dit jaar minder", aldus Limburgse bouwbedrijven 

"Er is zeker een trend dat gemeentebesturen meer aanbestedingen opstellen in aanloop naar verkiezingen. Dat voelen we zeer goed. Dit jaar is dat aantal kleiner dan bij voorbijgaande verkiezingen. Maar het is natuurlijk nog lang tot de gemeenteraadsverkiezingen in oktober van volgend jaar", aldus Nelis Wegenbouw uit Oudsbergen. "Meestal hebben we de indruk dat ze wel willen dat de werken nog worden uitgevoerd, op voorwaarde dat ze vlak voor de verkiezingen afgerond zijn of in een laatste fase zitten", klinkt het bij Goijens Beton, Recycling & Wegenbouw uit Bree.