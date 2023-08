Groot zinkgat in het wegdek in Tielt: 4 meter diep en 6 meter breed

Langs de Deinsesteeweg in Tielt ter hoogte van de lichten met de Zuiderring zakte het wegdek plots weg in de grond. Er is een groot zinkgat ontstaan van ongeveer zes meter breed en vier meter diep. Het verkeer kon gelukkig op tijd stoppen.

Brandweer en politie kwamen ter plaatse om de omgeving van het zinkgat af te sluiten. Voorlopig kan nog over één rijstrook gereden worden. Het gat wordt zo snel mogelijk gedicht. "Gelukkig is er niemand in beland", reageert burgemeester Luc Vannieuwenhuyze (CD&V).

De oorzaak is momenteel nog niet bekend. "Dat moet nog bekeken worden", gaat de burgemeester verder. "Gezien de nabijheid van een riooldeksel heeft het mogelijks iets te maken met de riolering, maar dat is nog niet duidelijk." Enige tijd geleden ontstond er op diezelfde plaats ook al eens een probleem met de riolering.