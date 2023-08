Nieuwe methode ziekenhuis Genk is primeur in ons land: "Patiënt moet niet langer nuchter blijven voor operatie"

"Wat uniek is aan het ERAS-systeem is dat de data van patiënten en behandelingen zeer nauwkeurig wordt bijgehouden in een grote internationale database. Op die manier kunnen we continu op zoek gaan naar punten waarop we nog kunnen verbeteren."

En dat uit zich ook uit in de cijfers. "De resultaten van ons onderzoek zijn spectaculair", aldus Van der Speeten. "De kans dat een patiënt een nieuwe ingreep nodig heeft, is teruggebracht tot quasi nul. De kans dat er infecties optreden na een operatie is met driekwart verminderd. Het gevolg daarvan is dat mensen dus sneller het ziekenhuis kunnen verlaten."