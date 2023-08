27 bestuurders betrapt in Mechelen: bijna 20.000 euro aan verkeersbelasting niet betaald

In Mechelen hebben controleurs van de Vlaamse Belastingdienst 27 chauffeurs betrapt op achterstallige verkeersbelastingen. In totaal moesten ze zo'n 20.000 euro betalen. De auto's werden opgespoord via het slimme cameranetwerk in de buurt van het Mechelse station. Op basis van de nummerplaat zagen de belastingcontroleurs wie zijn belastingen niet betaald had. Die auto's werden uit het verkeer gehaald. De wanbetalers kregen ook een boete die 25 procent bedraagt van hun achterstallige belasting.

De Vlaamse Belastingdienst voerde woensdag op 7 plaatsen in Vlaanderen controles uit. Dat leverde in totaal bijna 100.000 euro op.