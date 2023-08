Vakbondsblokkade aan distributiecentrum Delhaize stopgezet nadat directie deurwaarder had gestuurd

De blokkade van het distributiecentrum in Zellik was een initiatief van de Franstalige christelijke bediendenbond. Opvallend: de andere vakbonden deden niet mee. Vrachtwagens die de winkels bevoorraden, konden een tijdlang niet buitenrijden. Met het oog op het verlengde weekend had dat problemen kunnen veroorzaken.

Maar de blokkade is stopgezet. De directeur schakelde een deurwaarder in. Met een nieuwe beschikking van een Brusselse rechter in de hand kon hij dwangsommen opleggen, waarna de vakbondsmilitanten zelf de blokkade hebben opgeheven.

De actie was gericht tegen het plan van Delhaize om de 128 winkels die de keten nog zelfstandig uitbaat, over te dragen aan zelfstandige ondernemers. Bezig deze week maakte de directie een eerste lijst bekend van 15 winkels waarvoor een zelfstandige overnemer is gevonden.

De directie belooft dat de werknemers hun huidige loon- en arbeidsvoorwaarden kunnen behouden. Maar de vakbonden geloven dat niet en willen kunnen onderhandelen over waarborgen voor de werknemers.