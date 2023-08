Actrice Sydney Sweeney over speculaties online: "Ze hemelen je op en vinden het dan heerlijk om je af te breken"

De jonge Sweeney heeft haar strepen al verdiend in bekroonde, populaire series als "Euphoria" en "The white lotus". Ze is recent toegetreden tot het Marvel-universum ("Madame Web"), werkt aan een remake van "Barbarella" en staat momenteel volop in de aandacht met haar nieuwste film "Reality". Daarin speelt ze een klokkenluidster die door de FBI wordt gearresteerd. Met die rol slaat ze een andere weg in.



Dat is ook filmman Lieven Van Gils niet ontgaan: "Sweeney zet in "Reality" een grote stap als actrice. Ze is vooral bekend geworden als wulpse tiener, maar bewijst hier dat ze veel meer in haar mars heeft. 90 minuten lang zit de camera letterlijk op haar huid, tot ze kraakt. Sweeney draagt de hele film op haar tere schouders. Een ijzersterke vertolking."



BEKIJK - De politie zit Sweeney op de huid in "Reality":