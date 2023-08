Agentschap Wegen en Verkeer meet nu ook gladheid van fietspaden: eerste sensor geplaatst in Tessenderlo

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open VLD) vindt het belangrijk dat er ook tijdens de winter veilig gefietst kan worden. "We zien in 2022 een stijging van 37 procent van het aantal fietsers in de wintermaanden ten opzichte van 2020. Veel mensen fietsen dus ook nog naar het werk in de winter en dat juichen we zeker toe, maar het moet wel veilig gebeuren. In het verleden plaatsten we al zulke sensoren in de wegen en als de fietspaden aanliggend zijn, is dat hetzelfde wegdek en dezelfde gladheid. Maar dat is niet het geval voor vrijliggende fietspaden, daar is de fundering dunner en is het vaak sneller glad. Daarom investeren we nu in deze gladheidssensoren, zodat het ook op die fietspaden veiliger is."