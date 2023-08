Recepten met chloorgas en muggenspray: Nieuw-Zeelandse supermarkt verbrandt zich aan experimentele app

De app genaamd "Savey Meal-bot", werd gepromoot door de Nieuw-Zeelandse supermarkt om mensen aan te moedigen op een creatieve manier gebruik te maken van voedingsrestjes. In plaats van ze dagenlang in de koelkast te laten staan en uiteindelijk weg te gooien, kan je via de app een nieuw recept creëren met de verschillende ingrediënten. De gebruiker hoeft daarbij simpelweg in te geven wat er nog in huis is, waarna een AI-robot een recept opstelt.