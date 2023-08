Auto's in brand gestoken in Antwerpse wijk Kiel

"Rond kwart voor twee vannacht kregen we verschillende oproepen van buurtbewoners uit het Kiel. Een auto in de Berendrechtstraat had vuur gevat", vertelt Wouter Bruyns van de Antwerpse politie. "Onze experten vermoeden dat het gaat om brandstichting."

De schade is aanzienlijk. De auto die vermoedelijk in brand is gestoken, is volledig uitgebrand. "Maar ook de voertuigen die voor en achter de bewuste auto staan hebben schade opgelopen. Bij één auto is de voorkant in brand gevlogen, bij de andere is er roetschade. Door de hitte is ook een venster van een huis in de straat verbrijzeld", aldus Bruyns.

In de Berendrechtstraat is ook een rolluik beklad met een moeilijk leesbare boodschap. De politie onderzoekt eventuele linken met het drugsmilieu.