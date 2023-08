Banken boeken recordwinsten: kloof tussen rente die ze innen en uitkeren steeds groter

Ook in andere landen presenteerden banken hun winstcijfers. In Nederland verdubbelde de winst van Rabobank en ING en steeg die van ABN AMRO met 80 procent. De vraag rijst er opnieuw of spaarders wel genoeg rente krijgen. In Italië besliste de regering deze week om een extra belasting in te voeren bij een sterke toename van de winst door een hogere rentemarge. Op de bepaalde extra winst geboekt in 2022 en 2023 moeten de banken 40 procent belasting betalen. Ook Spanje en Hongarije voerden afgelopen jaar hogere belastingen in voor banken.