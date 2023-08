Jezelf omtoveren tot Barbie of Ken? Extreem populair op sociale media, maar privacy-experten zijn minder enthousiast

Het is een echte hit op sociale media: jezelf veranderen in Barbie of Ken met AI-applicaties. Die glamoureuze selfies, hoe leuk ze er ook uitzien, baren experten wel zorgen. De apps verzamelen heel wat gegevens zoals je foto, je locatie en betalingsgegevens. Daarbovenop kunnen die gegevens ook worden doorverkocht. "Het is geen sciencefiction meer dat hiermee deepfakes kunnen gemaakt worden. Of dat de foto gebruikt wordt voor identiteitsfraude."