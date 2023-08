Be-MINE in Beringen gaat 100 extra nestkasten plaatsen voor gierzwaluwen

"We hebben de gierzwaluwen erg graag op onze site", zegt Karolien Sas, algemeen directeur van be-MINE. "In de lente en bij het begin van de zomer zie en hoor je ze regelmatig tussen de mijngebouwen en dat schept een leuke sfeer. De huidige 20-tal nestkasten op onze site zijn allemaal bewoond. De koppeltjes uit deze kasten keren ondertussen elk jaar terug uit Afrika om hier te komen broeden. Door extra nestkasten te plaatsen, hopen we dus dat hun jongen ook zullen terugkeren naar onze site om hier hun eigen nestje op te bouwen."