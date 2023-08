Bord met "geen putten maken" aan begraafplaats van Holsbeek leidt tot hilariteit en verwarring bij inwoners 

"Vroeger lagen er kiezels op de begraafplaats en werd het onkruid er met een verdelger bestreden", zegt Janssens. "Maar nu de begraafplaats vergroend is en we geen onkruidverdelger meer gebruiken, is er natuurlijk meer onkruid."

Daarom werd het voor Holsbeek moeilijker om de begraafplaats, samen met de andere groene stukken in de gemeente, te onderhouden. Na enkele klachten van de bezoekers van het kerkhof, werd er beslist om het gras en het onkruid vaker kort te wieken met een bosmaaier en een grasmachine.