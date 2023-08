"Achterdeuren van buren gebarricadeerd en brandweer kan niet meer door": Willebroek onderzoekt mogelijke bouwovertreding

In Willebroek laat de burgemeester onderzoeken of bouwwerken aan de Zavelweg stilgelegd moeten worden. Bewoners van huizen ernaast klagen aan dat onder meer hun achterdeuren, die vergund zijn, gebarricadeerd werden. Bovendien zou ook de veiligheid in het gedrang komen, omdat de brandweer een weg die achter de huizen doorloopt niet meer op kan.