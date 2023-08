Samenscholingsverbod in en rond kasteeltuin in stationsbuurt Denderleeuw

Het samenscholingsverbod zal ook gecontroleerd worden: "Er zijn sowieso geregeld patrouilles daar, maar nu zullen er meer zijn. Binnen de maand zullen we evalueren om te zien of er verandering in komt of niet. Mocht binnen de maand blijken dat er al extra maatregelen nodig zijn, dan voeren we die in. Maar dat zal ook het geval zijn als blijkt dat de maatregelen afgebouwd kunnen worden." Wie het samenscholingsverbod niet naleeft riskeert een gasboete. "Of een andere maatregel, we bekijken dat geval per geval", aldus burgemeester Fonck.