Vakbonden BTB-ABVV en ACOD starten samen bewustwordingscampagne over agressie tegen buschauffeurs in Limburg

Daarom willen de vakbonden de problematiek nu onder de aandacht brengen. Dat zullen ze op verschillende manieren proberen. "Onze buschauffeurs krijgen een pamflet en een armbandje met de tekst "Stop de Agressie" erop", vertelt Evers. "Zo steunen we hen en verspreiden we de boodschap. Passagiers zullen in de grootste Limburgse stations aangemoedigd worden om een petitie tegen het geweld te ondertekenen. Daarmee zullen we volgende week donderdag starten in Hasselt bij de toestroom voor Pukkelpop."