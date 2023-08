Dacia, groot succes bij ons maar hoe trots zijn ze in Roemenië op hun automerk?

Dat heeft weinig of niets met chauvinisme te maken. “Het is niet zo dat een Roemeen ervan droomt om ooit een Dacia te hebben, ook in Roemenië zouden mensen liever met een BMW, Mercedes of Volkswagen rijden. Het is eerder een financiële keuze. Dacia is ook niet echt een huismerk. Het is onderdeel van de groep-Renault en dat betekent dat het niet echt een puur Roemeense wagen is.”

Ook in Roemenië komt de elektrificatie van het wagenpark stilaan op gang. Het goedkoopste elektrische model is momenteel de Dacia Spring. Voor 12.000 euro is hij van u, met dank aan de premie van 10.000 euro van de overheid bij aankoop van een elektrische wagen. Qua infrastructuur moet er wel nog een flinke inhaalbeweging gebeuren, aldus Glas. Om Roemenen aan te moedigen deel te worden van de club krijgen elektrische auto's nu een andere, groene nummerplaat.