Dag van de Zieke Kinderen op Zuidfoor: "Eindelijk eens naar Brussel voor iets anders dan een behandeling"

Op de Brusselse Zuidfoor verzamelden een 400-tal kinderen in de Zuidlaan in Brussel voor de Dag van de Zieke Kinderen. Dat is een jaarlijkse Brusselse gewoonte om kinderen die met hun gezondheid worstelen, in het ziekenhuis verblijven of lijden aan een chronische ziekte, een hart onder de riem te steken. Alle attracties op de kermis waren daarbij gratis toegankelijk voor de kinderen.