De Lijn schrapt buslijn tussen De Klinge, Meerdonk en Beveren:"Schoolkinderen zijn de dupe"

De Lijn erkent dat het voor de schoolkinderen niet makkelijk wordt om een oplossing te vinden, maar die verbinding tussen de gemeenten De Klinge, Meerdonk en Beveren wordt niet door de Vlaamse vervoersmaatschappij De Lijn uitgebaat. "In het verleden hebben we tijdelijk geholpen, op vraag van de gemeente, omdat er geen schoolvervoer was. Maar voor het volgende schooljaar hebben we gewoon zelf geen chauffeurs, dus is het voor ons onmogelijk om te helpen. Die lijn tussen de gemeenten behoort ook niet tot onze kerntaken, dus kan het niet anders.