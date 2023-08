Vijvergebied De Wijers wil erkend worden als Unesco Biosfeergebied

Ook de omwonenden van het natuurgebied worden zoveel mogelijk betrokken. Zo wordt er een enquête opgestart zodat mensen en bezoekers zelf hun input kunnen geven. Op 27 september is er een officieel startmoment. Het dossier om de kandidatuur in te dienen zal pas over enkele jaren klaar zijn.

Het grensoverschrijdend natuurgebied Kempenbroek in Noordoost-Limburg staat al verder. Hun dossier om Unesco Biosfeergebied te worden is bijna klaar. In september wordt het ingediend.