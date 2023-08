"Eerst volledige factuur betalen, anders kregen we as van onze Raddie niet mee": is het verplicht om crematie van huisdier vooraf te betalen?  

Een gezamenlijke crematie is ook niet kosteloos, maar voor een individuele betaal je wel nog een pak meer. Die wordt berekend op het gewicht van het huisdier. Voor een middelgrote hond is dat rond de 175 euro. Verder kan je in de afhandeling zo duur gaan als je wil. Hokaservice: “Wij hebben juwelen van 85 tot 200 euro, urnen van 30 tot 225 euro. Mensen die dat geld er niet voor over hebben, kunnen de as ook in een fluwelen zakje mee naar huis krijgen. Dat is goedkoper.”