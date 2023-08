Fien (16) uit Opwijk neemt deel aan Dodentocht om geld in te zamelen voor zieke moeder

"Mijn mama heeft CRPS, het complex regionaal pijnsyndroom", vertelt de zestienjarige Fien Vrijders uit Opwijk aan de vooravond van haar deelname aan de Dodentocht. Fien laat zich sponsoren om onderzoek naar de ziekte te steunen, "zodat er meer mensen geholpen kunnen worden", aldus Fien.

"Mijn mama heeft CRPS door een operatie. Daarbij zijn de zenuwen in haar been beschadigd en sturen ze constant pijnprikkels door. Mijn mama heeft dus eigenlijk voortdurend pijn. Ze komt hierdoor niet vaak meer buiten en alles wat ze doet, doet heel veel pijn", vertelt Fien. "Ze zit in een rolstoel en kan eigenlijk niet veel meer dan in de zetel liggen."