Drie Oost-Vlaamse archeologieprojecten krijgen Vlaamse steun

Het onderzoeksteam Ruben Willaert bouwt verder op hun onderzoek in en rond de Sint-Baafskathedraal in Gent. Afgelopen jaar hebben ze verschillende opgravingen gedaan. "We hebben een groot aantal skeletten gevonden in een collectief graf", vertelt toenmalig projectleider Janiek De Gryse. "Het nieuwe project focust op een grote groep mensen die op hetzelfde moment gestorven is. We willen de gezondheid en ziekte van de bevolking van Gent verder in kaart brengen."