Hoe moord op Ecuadoraanse presidentskandidaat problematiek blootlegt van drugskartels (met tentakels tot in ons land)

De cijfers liegen er niet om, dat bewijst ook de trieste grafiek hieronder. Waar er in 2020 nog 1.300 moorden gepleegd werden in het land, klom dat aantal al tot 2.400 in 2021 en tot maar liefst 4.800 in 2022. Met bijna 18 miljoen inwoners komt dat neer op ongeveer 26 doden per 100.000 inwoners. In België ligt die ratio op 1,1 dode per 100.000 inwoners