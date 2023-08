Eerste ontwerp voor nieuw stadskantoor van Blankenberge

Er komt een nieuw stadskantoor in Blankenberge. Het wordt de werkplek van de diensten die nu in het stadhuis gehuisvest zijn. Burgemeester Prasse: “Het stadhuis renoveren had zeker meer dan tien miljoen euro gekost. En dan zit je nog altijd in een gebouw dat qua indeling niet beantwoordt aan hedendaagse normen of de wensen en verwachtingen van de burger. Dienstverlening anno 2023 moet nu eenmaal aan hogere standaarden beantwoorden.” Het stadhuis zou alleen nog voor ceremoniële en officiële aangelegenheden dienen.

En daarom wordt er gewerkt aan een gloednieuw stadskantoor. Dat komt er op de site waar nu het Sociaal Huis en het jeugdhuis staan, op een steenworp van het stadhuis. Voor dat Huis van de Blakenbergenaar wil het stadsbestuur een overeenkomst sluiten met een privépartner. Daarom komt er een marktbevraging bij bouwpromotoren.