Eindelijk weer een café in Wakkerzeel: "Mensen uit de buurt opnieuw een ontmoetingsplaats geven"

"In de eerste plaats was het de bedoeling om deze ontmoetingsplaats te behouden", vertelt Robin Cauwenberghs. "Toen het gebouw en de feestzaal te koop kwamen, hebben acht vrienden uit Wakkerzeel samengelegd om het pand te kunnen overnemen. Maar omdat zij overdag zelf een job hebben, kwam de vraag of wij het café wilden uitbaten. Zo zijn we in het project gerold."

De uitbaters willen geen grote veranderingen doorvoeren, maar maken het imago van het café wel iets jeugdiger. "We hebben het interieur wat opgefrist en doen een paar kleine aanpassingen aan de kaart. Klassiekers als pens met appelmoes of ballekes met kriekskes zullen zeker blijven staan, maar ook voor modernere gerechten is er plaats."