Auto in brand gestoken in Eisden-Tuinwijk, buurt opgeschrikt door luide knallen

Afgelopen nacht was rond 0.45 uur een luide knal te horen in de Lindenlaan in Eisden-Tuinwijk. Meteen daarop volgende een tweede knal en vatte een auto vuur. De vlammen waren metershoog. De brandweer had het vuur snel onder controle, maar de wagen is zwaar beschadigd.

Het parket stelde een branddeskundige aan. "Het gerechtelijke lab en de branddeskundige zijn vandaag ter plaatse geweest en uit hun vaststellingen blijkt dat het vuur is aangestoken", zegt Marijke Teunis van Parket Limburg. "Verder onderzoek gaat duidelijkheid moeten brengen over de exacte omstandigheden en over de dader of daders en hun motieven."