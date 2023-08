Evacuaties in Oekraïense regio Koepjansk na Russische opmars

Het Oekraïense leger kon de stad Koepjansk en omgeving in september 2022 tijdens een tegenoffensief bevrijden. De frontlijn bleef er tot een paar weken geleden redelijk stabiel, maar de Russen zetten nu terug sterk in op het offensief in het noordoosten. Volgens enkele kaarten van het Russische ministerie van Defensie zouden de Russische troepen zich op slechts enkele kilometers van de stad Koepjansk bevinden.