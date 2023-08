FBI schiet tijdens huiszoeking man dood die president Biden bedreigde 

Hij schreef onder meer dat "het moment gekomen is voor een presidentiële moord of twee. Eerst Joe daarna Kamala." In een andere post schreef hij dat hij in zijn dromen "het lichaam van Joe Biden ziet in een grote plas bloed in een donkere hoek van een parkeergarage in Washington DC". Het zijn slechts twee berichten van een hele reeks gelijkaardige bedreigingen.