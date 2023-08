Vlaamse Céline en Claudia verblijven dicht bij branden in Hawaï: "Alles op alles zetten om de lokale bevolking te helpen"  

Céline Vermeiren uit Keerbergen - die enkele weken vrijwilligerswerk in een hostel doet in Wailuku, ongeveer 40 minuten van Lahaina – merkt in haar omgeving dat de situatie ongezien is. "Mensen die hier al 50 jaar wonen hebben dit nog nooit gezien. Niemand durft te gaan kijken in Lahaina. Het doet te veel pijn."