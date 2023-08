Iran en VS sluiten deal: 5 Amerikanen mogen Iraanse cel verlaten in ruil voor vrijgave 6 miljard aan geblokkeerde Iraanse fondsen

De vijf Amerikaanse burgers hadden ook de Iraanse nationaliteit en zaten al enige tijd vast in een Iraanse cel. Volgens de Amerikaanse autoriteiten werden ze onterecht beschuldigd van onder meer spionage. Het gaat onder meer om een wetenschapper en zakenmensen. Een van hen werd al bijna 8 jaar vastgehouden.

Na ruim twee jaar intensieve onderhandelingen tussen de Amerikaanse regering en het Iraanse regime is er nu een doorbraak. Vier van hen hebben vandaag de beruchte Evin-gevangenis in de Iraanse hoofdstad Teheran mogen verlaten en zijn nu ondergebracht in een hotel, onder toezicht van Iraanse overheidsagenten. Een vijfde gevangene, een Amerikaanse vrouw, was enkele weken geleden al uit de gevangenis vrijgelaten.

Het zou gaan om een eerste stap in hun definitieve vrijlating en terugkeer naar de VS, al kan dat nog enige tijd in beslag nemen. De Iraanse vertegenwoordiging bij de Verenigde Naties bevestigt het bestaan van de overeenkomst. Het Witte Huis geeft geen commentaar op de inhoud van de ruildeal, maar volgens The New York Times zullen de Verenigde Staten enkele Iraanse gevangenen vrijlaten die een straf uitzaten omdat ze de sancties tegen Iran niet hadden nageleefd.

Bovendien zouden de Amerikanen ook Iraanse fondsen in Zuid-Korea deblokkeren, ter waarde van bijna 6 miljard dollar, waarna de Amerikanen dan definitief zouden vrijkomen. De fondsen zouden op een rekening in Qatar worden gezet, schrijft The New York Times. De Qatarese regering zou dan controleren dat de vrijgegeven fondsen door Iran worden ingezet voor humanitaire doeleinden.