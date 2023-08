Al zeker 36 doden bij "ongeziene branden" op Hawaï, grote delen van toeristische stadje Lahaina verwoest 

De branden vernietigden ook het huis Mark en Maureen Stefl, al voor de tweede keer in vier jaar tijd. "Dinsdag zagen we de vlammen voor het eerst, ongeveer een kilometer van ons huis vandaan", getuigen ze aan CNN. "Toen de wind plots opstak, was het vuur erg snel in onze achtertuin. We hebben ons huis nu opnieuw verloren, voor de tweede keer in vier jaar tijd. We hadden het net opnieuw zoals we het wilden, en dan gebeurt dit..."