Hoeve Lavrijsen uit Herk-de-Stad opent 6 zelfpluktuinen voor kleurrijke boeketten met gladiolen, dahlia's en zonnebloemen 

"Het concept is simpel", gaat Sofie verder. "Mensen komen naar de pluktuin en daar is meestal een parking. Je plukt de bloemen die je wil. Op een infobord staan de prijzen aangegeven. En betalen, dat doe je door cash geld in de geldgleuf achter te laten of via de QR-code met je smartphone." Sofie is er ook redelijk gerust in dat het systeem veilig is. "Het is een redelijk beveiligde kassa", zo besluit ze.

Waar de pluktuinen precies liggen vind je op de website Boerket.be