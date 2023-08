Record boven mensenleven? Verontwaardiging over klimmer die voor dood werd achtergelaten op de op een na hoogste berg ter wereld 

"Hassan was gevallen en hing aan hetzelfde touw als wij allemaal. Het was pikdonker en we konden hem aan de linkerkant van ons horen, weg van het pad. We zagen al snel dat hij ondersteboven hing en niet in staat was om zelf omhoog te klimmen. Zijn harnas zat tot op zijn knieën en hij werd tot aan zijn buik blootgesteld aan sneeuw, wind en lage temperaturen."