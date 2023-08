Leopoldsburg krijgt opnieuw meer meldingen van everzwijnen in woonwijken

De gemeente Leopoldsburg krijgt de weer meer meldingen van everzwijnen die gezien worden in woonwijken. Om de overlast in de wijken te beperken werd in de maand juni nog gejaagd in het Koninklijk Park en het Nieuw Park, de zone Malakoff en de Schrikheide. In die periode zijn er 14 everzwijnen gedood. Ondanks die jacht worden de everzwijnen nu opnieuw in bewoond gebied aangetroffen.