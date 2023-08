Afslankmiddel Wegovy "doet risico op beroertes en hartaanvallen met 20 procent dalen", al waarschuwen experten voor bijwerkingen

Volgens de producent hadden de deelnemers dankzij het medicijn 20 procent minder kans op hartaanvallen, beroertes of dodelijke hart- en vaataandoeningen. Het is de eerste keer dat een grootschalige studie aantoont dat een geneesmiddel voor obesitas positieve gevolgen heeft voor het hart.

Heel wat detailinfo ontbreekt nog. De studie is nog niet in een vakblad verschenen en is nog niet peer-reviewed (nagelezen en goed bevonden door collega-specialisten in de materie, red.). We weten niet hoe de individuele resultaten waren en hoeveel gewicht de deelnemers door de eetlustremmer verloren. Bovendien is er geen zicht op mogelijke bijwerkingen. Novo Nordisk belooft meer details op een conferentie later dit jaar.