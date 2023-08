Nagelsalons van Centrumgalerij in Brussel houden zich nog niet aan de regels

In februari werd de Centrumgalerij gesloten omdat een cinemabezoeker onwel was geworden door de aanwezige chemicaliën in de lucht. Die bleken afkomstig uit de aanpalende nagelstudio's. Karim Majoros, voormalig schepen van Molenbeek (Ecolo), stelt dat het probleem nog steeds aanwezig is. Hij merkt op dat de geur vanaf het moment dat hij de galerij betreedt, zijn neus en ogen prikkelt.