Nederlandse douane doet grootste drugsvangst ooit: meer dan 8 ton cocaïne, met straatwaarde van 600 miljoen euro 

Het is de grootste drugsvangst ooit in Nederland, schrijft het Openbaar Ministerie vandaag. De container was afkomstig uit Ecuador, een land in Latijns-Amerika met een slechte reputatie als het om drugs gaat, en kwam via Panama naar Rotterdam.

Ecuador ligt tussen Colombia en Peru, de grootste cocaïneproducenten ter wereld. In het land zelf mogen er dan wel geen drugsplantages zijn, het lakse beleid maakt het land erg aantrekkelijk voor de verscheping ervan.