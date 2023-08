Nog eens zes werknemers beschuldigen Amerikaanse zangeres Lizzo van wangedrag

De nieuwe aanklachten zouden opnieuw komen van voormalige danseressen die met haar op tour gingen, maar ook van mensen die meewerkten aan haar realityserie "Lizzo's watch out fot the big grrrls". In die serie, waarvan Lizzo zowel producer als presentatrice is, gaan verschillende vrouwen de strijd aan met elkaar om de nieuwe achtergronddanseres van de popster te worden.