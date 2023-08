Militaire regime in Niger heeft een nieuwe regering gevormd

Vandaag ontmoeten ook enkele gezanten van de Nigeriaanse president en ECOWAS de coupleiders in de Nigerese hoofdstad Niamey. De hoop groeit dat dit een eerste stap is in de richting van een constructieve dialoog, en dat militaire actie dus kan uitblijven. Een militaire interventie zou immers opnieuw een escalatie betekenen in de Sahel, één van de armste regio's ter wereld.