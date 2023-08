Olifantenkudde aangekomen op Brusselse Grote Markt

De olifanten zijn een creatie van de Zuid-Afrikaanse kunstenaar Andries Botha. Ze legden intussen al een lange weg af in België: van de kust naar de Zoo van Antwerpen via het Afrikaans Museum in Tervuren en de Zoo van Planckendaal vonden ze uiteindelijk een vast onderkomen bij de Verbeke Foundation. Ze trekken er nu nog een laatste keer op uit om zich samen uit te leven in hartje Brussel op de Grote Markt.