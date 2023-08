Ondanks kwakkelweer verwachten Hagelandse wijnboeren goed wijnjaar: "20 procent meer druiven"

"We zijn dit jaar iets later dan normaal gestart, maar dan hebben we heel mooi weer gekregen en daarmee hebben we die latere start ingehaald", vertelt wijnboer Jos Van Laer van wijndomein Kluisberg in Bekkevoort. "De bloei was heel goed, het was warm en droog en dat heeft ervoor gezorgd dat we veel trossen hebben."

De regen van de laatste dagen deert de druiven niet, integendeel, vertelt Jos. "De regen heeft ervoor gezorgd dat de druiven veel vocht konden opnemen en lekker dik zijn geworden. Het enige nadeel dat er kan optreden, is dat de bessen door hun dikte elkaar kapot duwen. Maar in het algemeen verwachten we toch twintig procent meer druiven te oogsten om wijn van te maken."