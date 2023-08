Polen zendt 10.000 extra soldaten naar de grens met Wit-Rusland

Nochtans circuleren er geruchten dat de Wagnertroepen Wit-Rusland hebben verlaten. Dat schrijft The Institute for the Study of War, een Amerikaanse denktank. Een anonieme Russische bron beweert dat de Russische president Vladimir Poetin en Wagnerleider Yevgeni Prigozjin het op een akkoordje gegooid zouden hebben.

VRT NWS kon die beweringen nog niet onafhankelijk verifiëren. Er is ook nog geen bewijs dat de Wagnersoldaten zich effectief uit Wit-Rusland terug zouden trekken. Rusland heeft dat ook nog niet bevestigd.